Bắt 2 đối tượng người Nghệ An thay tên, đổi họ trốn nã ở các tỉnh phía Nam

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã dẫn giải 2 đối tượng trốn lệnh truy nã gần 20 năm tại các tỉnh phía Nam về Nghệ An để bàn giao cho các đơn vị liên quan. Đây là những đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An phối hợp với Công an các địa phương bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Hai đối tượng Trương Văn Thu (áo sọc đỏ) và Nguyễn Trung Kiên (áo sọc xanh). Ảnh: An Bình Trước đó, sau nhiều ngày kiên trì xác minh, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 20/7/2020, Đội Truy nã, truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã phối hợp với Công an huyện Đam Rông - Lâm Đồng, Công an TX Ninh Hòa - Khánh Hòa bắt giữ Trương Văn Thu (SN 1976, quê quán: xã Nghĩa Phúc, Tân Kỳ) bị truy nã 19 năm và Nguyễn Trung Kiên (SN 1971, quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu) bị truy nã 17 năm cùng về tội "Cố ý gây thương tích".



Sau khi gây án, Kiên bỏ trốn vào huyện Đam Rông (Lâm Đồng) còn Thu trốn vào TX. Ninh Hòa (Khánh Hòa). Cả hai đều đã thay tên, đổi họ.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an các đơn vị, địa phương để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

