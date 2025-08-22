Thứ Sáu, 22/8/2025
Pháp luật

Bắt 2 đối tượng 'thông chốt' đường cấm, tông trọng thương CSCĐ

22/08/2025

Phát hiện xe máy đi vào đường cấm phục vụ tổng hợp luyện A80, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, lao thẳng vào người khiến 1 cán bộ Cảnh sát cơ động Công an TP. Hà Nội đang làm nhiệm vụ bị thương nặng.

Tối 21/8, Tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt ngã tư đường Nghi Tàm, TP. Hà Nội phát hiện 1 xe máy đi vào đường cấm phục vụ tổng hợp luyện A80 và ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, lao thẳng vào khiến 1 cán bộ Cảnh sát cơ động Công an TP. Hà Nội đang làm nhiệm vụ bị hất mạnh xuống đường, bất tỉnh.

Hai thanh niên
Hai thanh niên "thông chốt" khiến 1 cán bộ CSCĐ bị thương.

Thời điểm này, khu vực Nghi Tàm đang cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhiều người dân chứng kiến bày tỏ bức xúc bởi trong khi đồng bào và các cơ quan chức năng đang hướng về sự kiện quan trọng của đất nước, 2 thanh niên này lại có hành vi cố tình gây rối, coi thường pháp luật và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người thực thi nhiệm vụ. Nhiều bình luận cho rằng, cần phải xử lý nghiêm 2 kẻ này để răn đe.

Hai thanh niên
Chiếc xe 2 thanh niên "thông chốt".

Ngay sau đó, Tổ công tác đã bắt giữ 2 thanh niên "thông chốt".

Về tình trạng sức khỏe của cán bộ Cảnh sát cơ động, theo lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết, đồng chí Cảnh sát cơ động bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thông tin ban đầu cho thấy đồng chí bị chấn thương sọ não và một số thương tích khác, hiện đang được các y bác sĩ bệnh viện cấp cứu tích cực.

