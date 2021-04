Bắt 2 đối tượng trong 2 đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào qua huyện Quế Phong, đưa đi tiêu thụ trên địa bàn cả nước. Trước tình hình đó, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.



Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21/4/2021, tại một ngôi nhà hoang thuộc địa phận bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cùng với Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án.

Đối tượng Lỳ Bá Rà. Ảnh: Hùng Anh Tại chỗ, các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Lỳ Bá Rà (SN 1999), trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Qua khám xét, Ban chuyên án thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, 02 điện thoại di động.



Trước đó, ngày 19/4/2021, Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh mở rộng, bắt giữ đối tượng Lô Long Trường (SN 2000), trú tại bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép 20 bánh heroin.

Đây là vụ án do Trương Thị Huyền (thường gọi là Huyền Vila, SN 1976), trú tại bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thuê Trương Ngọc Quế (SN 1995), trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh 2 lần vận chuyển ma túy từ huyện Quế Phong ra tỉnh Nam Định vào các ngày 30/10/2020 và 05/11/2020 với tổng số lượng là 20 bánh heroin.

Đối tượng Lô Long Trường (là con trai của Trương Thị Huyền), tham gia vận chuyển 20 bánh heroin nói trên cùng với Trương Ngọc Quế. Tuy nhiên, sau khi biết mẹ và Quế bị bắt, Trường đã lẩn trốn vào thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng Lô Long Trường. Ảnh: Hùng Anh Với tinh thần đấu tranh, quyết liệt, kiên trì, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh nghệ An đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt Lô Long Trường. Đến ngày 19/4/2021, Đơn vị đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật và tiếp tục đấu tranh mở rộng các chuyên án nói trên.