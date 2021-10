Bắt 2 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh, thu hơn 2 kg ma túy đá

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 02/10/2021, tại địa phận bản Tân Sáng, xã Ngọc Lâm, Ban chuyên án do Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Thanh Chương đồng chủ trì phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Văn Quang và Lê Văn Đồng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hai đối tượng Hoàng Văn Quang và Lê Văn Đồng. Ảnh: Hải Việt Khám xét tại chỗ, lực lượng phá án thu giữ 2 kg ma túy đá, 125 viên hồng phiến, 1 con dao, 1 xe máy và 3 ĐTDĐ.



Quá trình bắt giữ, 2 đối tượng này đã chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt hòng phi tang tang vật và thoát thân. Tuy nhiên, chúng đã bị khống chế và tóm gọn cùng số tang vật nói trên.