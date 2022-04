Bắt 2 gã trộm, cướp tài sản người đi đường và công trình công cộng

Ngày 11/4/2022, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Trần Công Ta (SN 1986), trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc về hành vi cướp giật tài sản và Trần Văn Công (SN 1983), trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản để điều tra, mở rộng chuyên án.

Đối tượng Trần Công Ta. Ảnh: Thùy Anh Theo đó, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các địa bàn vùng phụ cận xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người dân đang lưu thông trên đường và một số vụ trộm cắp tài sản tại các công trình công cộng gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, bắt giữ kẻ gây án.



Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 09/04/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án cướp giật và trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng Trần Công Ta về hành vi cướp giật tài sản và Trần Văn Công về hành vi trộm cắp tài sản.

Phương tiện mà đối tượng Ta dùng để đi cướp giật tài sản. Ảnh: Thùy Anh Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Trần Công Ta khai nhận để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng từ đầu tháng 03/2022 đến nay, Ta đã trực tiếp gây ra 10 vụ cướp giật tài sản (gồm tiền và điện thoại di động) của người đi đường tại các địa bàn huyện Nghi Lộc, Diễn Châu và thị xã Cửa Lò với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Trước đó, đối tượng này từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.



Đối tượng Trần Văn Công cùng tang vật tại hiện trường. Ảnh: Thùy Anh Riêng đối tượng Trần Văn Công cũng khai nhận đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản tại các công trình công cộng của Nhà nước. Điển hình vào tối 06/04/2022, Trần Văn Công lấy trộm 10 tấm lưới bằng sắt giằng chắn rác, thoát nước tại cầu vượt đường tránh Quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Quán Hành.



Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm: 4 điện thoại di động, 1 xe mô tô, 1 túi xách, 10 tấm lưới bằng sắt và 10 triệu đồng.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.