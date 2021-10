Bắt 2 tàu cá vi phạm quy định vùng khai thác

Vào hồi 20 giờ 30 phút, ngày 19/10, tại tọa độ 18052’N-105043’E (Khu vực đối diện xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy, BĐBP Nghệ An đang tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản (sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét khai thác thủy sản tại vùng ven bờ).

Hai phương tiện vi phạm. Ảnh: Anh Bách

Cụ thể: Tàu cá NA-90825TS do ông N.H.H (SN 1977) làm thuyền trưởng và tàu cá NA-2207TS do ông N.V.A (SN 1991) làm thuyền trưởng. Cả 2 thuyền trưởng của phương tiện trên có hộ khẩu thường trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.