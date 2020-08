Bắt 4 đối tượng cấu kết 'liên huyện' làm giả giấy tờ bán thu lợi hàng trăm triệu

(Baonghean.vn) - Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để được hưởng chế độ theo Quyết định 62.