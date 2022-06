Bắt 4 đối tượng mua bán gần 5 tạ pháo

Thứ tư, ngày 22/06/2022 - 08:57

(Baonghean.vn) - Dù chỉ mới giữa năm nhưng một nhóm đối tượng đã tổ chức mua pháo từ nước ngoài rồi vận chuyển về Nghệ An cất giấu để tiêu thụ vào cuối năm. 4 đối tượng và gần 5 tạ pháo trong đường dây này đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Bình Minh – Văn Hậu