Bắt 4 phụ nữ cầm đầu đường dây lô, đề 'khủng' ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội "Đánh bạc" - 4 người phụ nữ U50 cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.