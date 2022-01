Bắt 7 đối tượng chơi ‘xóc đĩa’ ăn tiền giữa đêm khuya

(Baonghean.vn) - Đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc lúc đêm khuya, 7 đối tượng bị Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.