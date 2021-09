Bắt 7 phương tiện tàu thuyền vi phạm Chỉ thị 16 và khai thác thủy, hải sản trái phép

Sáng 1/9 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực lạch Cửa Lò, đã phát hiện 3 phương tiện tàu thuyền có hành vi vi phạm quy định trong thực hiện Chỉ thị 16, rời khỏi địa phương là vùng có dịch để ra ngoài địa bàn và 4 phương tiện tàu thuyền vi phạm một số quy định trong lĩnh vực khai thác thủy, hải sản.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy tạm giữ người và các phương tiện, xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Phan Thành Theo đó, chủ 3 phương tiện có hành vi vi phạm Chỉ thị 16 gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1968), thường trú tại P. Thu Thủy, TX Cửa Lò; Võ Thế Lợi (SN 1969), Nguyễn Văn Long (SN 1976) thường trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc.



4 phương tiện vi phạm một số quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP, ngày 16/5/2029 của Thủ tướng Chính phủ trong khai thác thủy hải sản gồm: Tàu NA 94080 TS do Lê Ngọc Sơn, (SN 1994) làm thuyền trưởng, nơi đăng ký HKTT tại: Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu; Tàu NA 90093 TS do Thái Bá Tuấn (SN 1972) làm thuyền trưởng, nơi đăng ký HKTT tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu; Tàu NA 94080 TS do Lê Văn Sơn (SN 1981) làm chủ, nơi đăng ký HKTT: xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu và tàu NA 92023 do Lê Thanh Nhàn (SN 1979) làm chủ có địa chỉ thường trú thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Hiện đơn vị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã tạm giữ người và các phương tiện, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.