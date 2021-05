Bắt bộ tứ gây 21 vụ trộm cắp xe máy, cướp giật tài sản ở Nghệ An

Công an huyện Nghi Lộc cho biết đơn vị vừa triệt xóa ổ nhóm trộm xe máy và cướp giật tài sản liên huyện, liên tỉnh.

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Hậu Giang (SN 1998), trú tại xóm 12, xã Nghi Phú, TP. Vinh; Vi Văn Tuấn (SN 2004), trú tại bản Bông, xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu; Lê Quang Huy (SN 2003), trú tại khối 7, phường Quán Bàu, TP. Vinh; Nguyễn Văn Thắng (SN 2003), trú tại xóm 3, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương.

Nếu bị người dân phát hiện truy đuổi, nhóm đối tượng này sẵn sàng dùng các hung khí mang theo chống trả quyết liệt để chạy thoát. Từ thực trạng đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Trước đó, qua điều tra, xác minh, Công an huyện Nghi Lộc xác định có nhóm đối tượng hoạt động lưu động chuyên trộm xe máy và cướp giật tài sản của người đi đường. Nhóm này chia từng cặp đi xe máy trên các tuyến đường ở TP. Vinh, Nghi Lộc, Cửa Lò… Khi phát hiện người đi đường có túi xách, điện thoại để sơ hở, các đối tượng sẽ áp sát để thực hiện hành vi cướp giật.

Qua nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng, áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án dựng lên các đối tượng là Phạm Hậu Giang, Vi Văn Tuấn, Lê Quang Huy và Nguyễn Văn Thắng.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tuấn

Vào khoảng 19 giờ ngày 26/5, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp với Công an xã Hưng Đông, Công an xã Nghi Phú (TP. Vinh) phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng trên.