Bắt 'con nghiện' ma túy lâu năm chuyên cho vay lãi nặng

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng, Công an huyện Đô Lương đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, bám cơ sở, phối hợp với Công an các xã để vận động quần chúng Nhân dân tố giác tội phạm.



Đầu tháng 01/2022, nhiều người dân tố cáo đối tượng Nguyễn Trọng Nam (SN 1994), trú tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương có dấu hiệu phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và hoạt động cho vay lãi nặng theo kiểu “Tín dụng đen”. Đây cũng là đối tượng hình sự nằm trong “tầm ngắm” của Công an huyện từ lâu.

Qua thông tin quần chúng nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 21 giờ 30 ngày 27/01/2022, Công an huyện Đô Lương đã huy động 15 cán bộ chia làm ba mũi bao vây, bắt giữ và khám nhà đối tượng Nguyễn Trọng Nam, thu giữ 01 điện thoại di động, 03 cuốn sổ ghi chép, nhiều giấy vay tiền cùng vật chứng khác có liên quan đến việc hoạt động tín dụng đen.

Đối tượng Nguyễn Trọng Nam. Ảnh: Hồng Ngọc Trước những tài liệu mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương thu thập được, đối tượng Nam đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội về hoạt động cho vay lãi nặng của mình.



Theo đó, lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn, Nguyễn Trọng Nam đã cho họ vay tiền với lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp, đối tượng thường xuyên sử dụng sim rác để nhắn tin, gọi điện, đăng tải lên mạng xã hội Facebook đe dọa, chửi bới người vay nhằm gây sức ép. Nếu người nào nợ không còn khả năng chi trả, đối tượng thường yêu cầu cầm cố, chuyển nhượng tài sản để xóa nợ.

Đối tượng Nam thường thực hiện giao dịch cho vay qua điện thoại, người đến vay và đóng tiền lãi phải gọi điện hẹn trước, nếu thấy an toàn thì đối tượng mới gặp để giao dịch. Thời gian giao dịch thường từ 19h đến 21h hàng ngày. Khi giao, nhận tiền, đối tượng thường cho người cảnh giới, mọi giao dịch diễn ra trong nhà và Nam luôn khóa cửa để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã chứng minh được: Từ đầu tháng 6 năm 2020 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Nguyễn Trọng Nam đã cho nhiều cá nhân vay tổng số tiền 03 tỷ đồng với lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày; thu lợi bất chính số tiền hơn 500 triệu đồng.

Nguyễn Trọng Nam là đối tượng nghiện ma túy lâu năm và đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Nam để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.