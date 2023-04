Bật đèn chiếu sáng không 'đúng nơi, đúng lúc' bị phạt thế nào?

(Baonghean.vn) - Dịch vụ homestay phát triển ở vùng cao miền Tây của Nghệ An đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng các dân tộc bản địa, góp phần mở hướng phát triển kinh tế du lịch. Tuy nhiên, để khai thác được hết tiềm năng sẵn có, loại hình này đang cần có sự kích cầu mạnh mẽ hơn.

Lợi dụng việc bị can bị khởi tố, Phạm Văn Toàn đưa ra thông tin sai sự thật để yêu cầu gia đình 2 bị can đưa số tiền 100.000 USD “chạy án” nhưng thực chất Toàn chiếm đoạt số tiền.

(Baonghean.vn) - Rộ tin đồn ký hợp đồng với Câu lạc bộ Công an Hà Nội, Huấn luyện viên Polking lên tiếng; Sắp công bố danh tính các vận động viên dính doping ở SEA Games 31; Real hiên ngang vào bán kết Champions League... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

(Baonghean.vn) - Ngày 18/4, Liên đoàn lao động thị xã Thái Hòa tổ chức thành công đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đại hội Công đoàn cấp huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ này.

(Baonghean.vn) - "Gã khổng lồ năng lượng" của Ukraine Naftogaz đã ra một thông báo rằng, Tòa trọng tài ở The Hague có lệnh yêu cầu Nga phải bồi thường 5 tỷ USD cho công ty này. Tuy nhiên, Tòa án trọng tài lại cho rằng, không cung cấp thông tin như vậy.

(Baonghean.vn) - Sau 15 ngày phát động, cuộc thi “Con là ngôi sao sáng” nằm trong chương trình “Những đứa trẻ hạnh phúc” do chủ đầu tư Eco Central Park kết hợp cùng Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An tổ chức đã thu hút không chỉ trẻ em ở Nghệ An mà còn lan toả đến cả Thanh Hoá, Hà Tĩnh.