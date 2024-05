Bắt đối tượng buôn bán 104 kg pháo nổ, thuốc nổ (Baonghean.vn) - Đang trên đường vận chuyển 100kg pháo nổ và 4kg thuốc nổ giao cho khách, Trần Đại Sỹ đã bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Theo đó, vào hồi 11 giờ, ngày 25/5, tại thôn 5, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Thanh Chương phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Trần Đại Sỹ (SN 1987), trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Số thuốc nổ thu giữ được của đối tượng. Ảnh: Hồ Hưng

Tang vật thu giữ gồm: 70 cối pháo hoa nổ (loại pháo 36 quả) do nước ngoài sản xuất có tổng trọng lượng 100 kg; 20 thỏi thuốc nổ có trọng lượng 04 kg, 40 kíp nổ, 01 xe ô tô.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Đại Sỹ khai nhận mua số pháo, thuốc nổ và kíp nổ nói trên mục đích về bán kiếm lời, tuy nhiên đang trên đường giao cho khách thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.