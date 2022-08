Bắt đối tượng buôn hơn 1,5 tạ pháo lậu

Thứ năm, ngày 04/08/2022 - 08:01

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 2/8 đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lương Văn Dương (sinh năm 1982), trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi buôn bán pháo nổ.

Bình Minh – Văn Hậu