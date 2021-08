Bắt đối tượng chém người đàn ông tử vong tại chỗ ở thị xã Thái Hòa

Theo nguồn tin riêng của Báo Nghệ An, sau 5 tiếng đồng hồ tính từ thời điểm xảy ra trọng án, Công an thị xã Thái Hòa đã phối hợp với các lực lượng truy bắt thành công đối tượng Lê Đăng Tuấn (SN 1971, trú ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn), người chém anh Trần Văn C. tử vong tại chỗ vào chiều 1/8.

Đối tượng bị vây bắt cách hiện trường gây án khoảng 500m.

Đối tượng Lê Đăng Tuấn được cơ quan công an áp giải về trụ sở. Ảnh: Minh Thái

Trước đó, như Báo Nghệ An đã đưa tin khoảng gần 13h chiều nay (1/8) tại nhà ông Trần Văn S., thuộc khối Chế biến lâm sản 3, thuộc phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa đã xảy ra án mạng khiến 1 người đàn ông tử vong.

Vào thời gian trên, anh Trần Văn C. (SN 1990) cùng bạn là Lê Đăng Tuấn (1971) cùng trú tại huyện Nghĩa Đàn đến nhà ông S. chơi.

Tại đây, giữa C. và Tuấn xảy ra xung đột. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Tuấn đã dùng kiếm chém nhiều nhát vào anh C. khiến anh này tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng bắt được đối tượng Tuấn khi y đang lẩn trốn cách hiện trường vụ án 500m. Ảnh: Minh Thái

Sau khi chém chết anh C., Tuấn đã bỏ trốn khỏi nhà ông S., chạy lên khu vực rừng gần đó để tẩu thoát.

Hiện, đối tượng Lê Đăng Tuấn đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra làm rõ./.