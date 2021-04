Bắt đối tượng chuyên lừa bán sim số đẹp

Trước đó, Công an thành phố Vinh nhận được đơn tố cáo của anh Dũng (SN 1982), trú tại xã Nghi Phú (thành phố Vinh), về việc anh bị một đối tượng tên là Hoàng Trần Cường rủ góp tiền mua bán sim số đẹp, sau đó chiếm đoạt số tiền 135 triệu đồng.

Sau khi xác minh, điều tra, Công an thành phố Vinh đã làm rõ bản chất vụ án, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tiến hành bắt giữ Hoàng Trần Cường về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, đối tượng Hoàng Trần Cường là lao động tự do, thông qua mạng xã hội, Cường biết được công ty TNHH Dịch vụ Viễn thông 24h có tên "Chợ sim 24h" bán sim số đẹp. Cuối năm 2020, Cường có quen biết với anh Dũng và nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người này bằng hình thức góp tiền mua bán sim số đẹp rồi chiếm đoạt tiền góp vốn. Để tạo lòng tin với anh Dũng, Cường giới thiệu là cổ đông của Công ty "Chợ sim 24h", được quản lý 2.000 thẻ sim và có quen với người có chức vụ của công ty nên có thể mua sim số đẹp với giá rẻ và rủ anh Dũng cùng tham gia góp vốn.

Đối tượng Hoàng Trần Cường. Ảnh: Đức Vũ Vụ lừa đảo được Cường thực hiện lần đầu tiên là vào ngày 22/2/2021, Cường nói với anh Dũng có sim số đẹp có đuôi "373737" với giá mua là 5 triệu đồng, mà giá trên thị trường là 20 triệu đồng, lợi nhuận sau khi bán sẽ chia đôi. Anh Dũng đồng chí và chuyển cho Cường 5 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Cường nói với anh Dũng có khách thuê sim với giá 2 triệu đồng/tháng và đưa cho anh Dũng 2 triệu đồng từ tiền nhận được của anh Dũng.



Tiếp đến với thủ đoạn tương tự, khi đã lấy được lòng tin, Cường bắt đầu "tăng giá" tiền mua bán, thuê sim lên cao hơn, chỉ cần đầu tư từ 25 đến 50 triệu đồng mỗi sim số đẹp, bán ra với giá cao gấp nhiều lần.

Vào đầu tháng 3/2021, Cường nói với anh Dũng về việc có sim "Tứ quý 9" với gá 50 triệu đồng có thể bán ra thị trường với giá 250 triệu đồng. Cường yêu cầu anh Dũng góp vốn 30 triệu đồng để mua sim và thì anh Dũng đồng ý, chuyển số tiền trên cho Cường. Cường nói với anh Dũng là do khách không đủ tiền nên không mua sim mà chỉ thuê với giá 20 triệu đồng/tháng, tiền lãi chia đôi, nên Cường đã chuyển cho anh Dũng 10 triệu đồng từ chính tiền của anh.

Với thủ đoạn như trên, Công an thành phố Vinh đã điều tra, làm rõ từ ngày 22/2/2021 đến ngày 1/4/2021, Cường đã 8 lần thực hiện hành vi lừa đảo anh Dũng để chiếm đoạt số tiền 135 triệu đồng. Trong các vụ lừa đảo do Cường thực hiện, trên thực tế không có khách nào thuê, mua sim cả. Qua xác minh tại Công ty TNHH Dịch vụ Viễn thông 24h, cơ quan Công an xác định Hoàng Trần Cường không phải là nhân viên của công ty, tất cả sim thẻ số đẹp đều do Cường tự nghĩa ra để lừa và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Ngày 7/4/2021, Hoàng Trần Cường bị Công an thành phố Vinh bắt giữ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".