Bắt đối tượng dùng chứng minh nhân dân giả để trốn 2 lệnh truy nã

Thông tin từ Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã biên giới Thuận An.

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Đắk Mil đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý địa bàn, rà soát các đối tượng nổi cộm trên địa bàn.

Từ cuối tháng 12/2020 đến đầu tháng 1/2021, Công an huyện Đắk Mil đã phát hiện 1 đối tượng lạ có nhiều biểu hiện nghi vấn, sử dụng chứng minh nhân dân giả.

Qua trao đổi với công an các tỉnh lân cận, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đắk Mil xác định đối tượng tên Chuyên Phi Cường (SN 1993, trú TP Cam Ranh, Khánh Hòa) đang bị cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh ra 2 quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích vào năm 2019 và gây rối trật tự công cộng vào năm 2020.

Đây cũng là đối tượng thực hiện nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn TP Cam Ranh, trong đó có hành vi giết người.