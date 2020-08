Bắt đối tượng dựng lán trại, trang bị vũ khí nóng để buôn ma túy

(Baonghean.vn) - Nhóm đối tượng buôn bán trái phép ma túy do Thò Vả Phia (quê Tương Dương, Nghệ An) cầm đầu đã dùng súng tự chế chống trả lực lượng vây bắt làm một chiến sỹ công an bị thương.