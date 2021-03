Bắt đối tượng giấu hơn 1.000 viên ma túy trong các lọ thực phẩm chức năng

Ngày 16/3, Công an huyện Yên Thành cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Đồng Thành triệt phá thành công vụ vận chuyển 1.108 viên ma túy tổng hợp mang bí số “0321 M”.Theo báo cáo của Ban chuyên án, hồi tháng 8/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đồng Thành đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài thẩm thấu về Việt Nam rồi đưa về các địa bàn trong tỉnh Nghệ An để tiêu thụ, trong đó có huyện Yên Thành.