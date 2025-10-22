Pháp luật Bắt đối tượng lừa bán máy phát điện qua mạng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng Công an phường Thái Hòa (Nghệ An) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Ngô Văn Phương, 31 tuổi - kẻ chuyên giả danh bán máy phát điện cũ trên mạng xã hội để chiếm đoạt tiền đặt cọc của người dân khắp cả nước.

Ngày 21/10/2025, Công an phường Thái Hòa, tổ địa bàn số 2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết: Trước đó đã phát hiện trên mạng xã hội Facebook nổi lên đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Điện Máy Phương” đăng tải bán máy phát điện Nhật bãi (đã qua sử dụng) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tiến hành bắt giữ đối tượng Ngô Văn Phương (SN 1994), trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hà Nội.

Đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Hồ Hưng

Cơ quan Công an xác định, lợi dụng tình hình thiên tai bão, lũ ảnh hưởng tới điện sinh hoạt của người dân. Nắm bắt được nhu cầu của người dân cần điện trong sinh hoạt, Phương đăng bài bán máy phát điện đã qua sử dụng trên mạng xã hội với giá rẻ, sau đó yêu cầu khách đặt cọc tiền trước rồi mới gửi hàng.

Nhằm tạo lòng tin, Ngô Văn Phương còn sử dụng ảnh thẻ Căn cước công dân có thông tin, địa chỉ giả gửi cho khách hàng để người mua gửi tiền cọc vào tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Phương lập tức chặn số và ngừng liên lạc với bị hại.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, từ tháng 1/2025 đến thời điểm bị bắt, Ngô Văn Phương đã lừa bán cho nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Hiện, Công an phường Thái Hòa đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Ngô Văn Phương và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Để phòng tránh những trường hợp tương tự xảy ra, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua hàng trực tuyến, không đặt cọc hay thanh toán cho những người bán không uy tín, nên tìm mua từ các cửa hàng có địa chỉ rõ ràng và kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm trước khi thanh toán.