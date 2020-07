Bắt đối tượng người Nigeria cầm đầu đường dây lừa đảo phụ nữ Việt qua Facebook

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt tạm giam một đối tượng người nước ngoài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá gần 900 triệu đồng (theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015). Quyết định này của cơ quan Công an đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Đối tượng Ajearo Chuckwugekwu Godwin bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của chị H.T.H (SN 1980), ở phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) về việc bị một đối tượng người nước ngoài quen qua mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt gần 900 triệu đồng.



Sau khi nhận được tin báo của người bị hại, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng Cảnh sát hình sự) đã lập án đấu tranh, điều tra làm rõ.

Qua xác minh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến cuối tháng 6/2020, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đối tượng Ajearo Chuckwugekwu Godwin (SN 1986), mang quốc tịch Nigeria là thủ phạm chính trong vụ án lừa đảo gần 900 triệu đồng của chị H.T.H và cũng là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua mạng internet.



Tại cơ quan Công an, đối tượng Ajearo Chuckwugekwu Godwin khai nhận: Do biết tâm lý phụ nữ Việt Nam rất thích được nhận quà từ nước ngoài về nên Ajearo Chuckwugekwu Godwin đã sang Việt Nam, câu kết với một số đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh và lên mạng xã hội Facebook với nick name Johnson Alex để làm quen với một số phụ nữ người Việt Nam.