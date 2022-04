Bắt đối tượng ở Nghệ An giả danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng

Ngày 29/4/2022, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ, khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1976), trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu phát hiện trên địa bàn có 01 đối tượng tự nhận mình là phóng viên và có thẻ nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ là Lãnh đạo ở Trung ương cũng như tỉnh Nghệ An. Đối tượng có thể chuyển đổi sổ đỏ từ đất nông nghiệp thành đất ở lâu dài. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đã có một số người dân chuyển tiền cho đối tượng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nguyễn Thị Vân Anh nhận làm cho các bị hại. Ảnh: Hồng Ngọc Trước tình hình nói trên, Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh. Quá trình điều tra, Ban chuyên án gặp một số khó khăn do đối tượng thường xuyên giữ liên lạc với các bị hại, trao đổi với lời lẽ thuyết phục để bị hại không gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng nếu như không thực hiện được trong thời gian đã cam kết, thỏa thuận. Bên cạnh đó, đa số bị hại đều nghĩ sổ đỏ do Vân Anh làm là sổ đỏ thật nên không tố cáo vì sợ liên quan đến quyền lợi của mình.



Tuy nhiên, Ban chuyên án đã tập trung xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng. Đồng thời, tính toán lên phương án bắt giữ nhằm đảm bảo không để đối tượng tẩu tán tài liệu, chứng cứ, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xác minh.

Vào lúc 09 giờ ngày 27/4/2022, tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Công an huyện Diễn Châu phá thành công chuyên án. Bắt đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1976), trú trên địa bàn xã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; thu giữ 53 sổ đỏ và 2 điện thoại di động.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh. Ảnh: Hồng Ngọc Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ đầu năm 2021 đến tháng 4/2022, đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh đã giả danh phóng viên của Báo Thanh tra, nói có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ là lãnh đạo ở Trung ương cũng như tỉnh Nghệ An để nhận làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép sang đất ở lâu dài cho 05 bị hại trú tại địa bàn huyện Diễn Châu và một số địa phương khác; trong đó, các bị hại đã chuyển cho đối tượng hơn 9 tỷ đồng.



Điều đáng nói, việc các bị hại sử dụng sổ đỏ giả để xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và đối phó với chính quyền địa phương bằng sổ đỏ giả do Nguyễn Thị Vân Anh làm đã gây ra nhiều hệ lụy phức tạp. Sau khi nắm được thông tin Vân Anh bị bắt giữ, một số người dân đã gọi điện, gửi đơn đến Công an huyện Diễn Châu để tố cáo hành vi của đối tượng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.