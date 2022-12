Bắt đối tượng tàng trữ, mua bán hơn 70 cá thể động vật quý hiếm

(Baonghean.vn) - Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm.

Theo đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát môi trường đã phát hiện đối tượng Vũ Trường Thi (SN 1975), trú tại xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm. Vì vậy, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường đã chỉ đạo bố trí lực lượng tập trung theo dõi.

Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/12/2022, nhận định thời cơ đã chín muồi, lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường quyết định triệt phá. Vào khoảng 21h25, ngày 12/12/2022, tại khu vực cầu Lồi thuộc địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện, khống chế và bắt quả tang đối tượng Vũ Trường Thi về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 thùng hàng. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong thùng chứa 75 cá thể rùa (nghi là rùa đầu to - thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ) có tổng trọng lượng gần 50kg.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thi quanh co chối cãi, không chịu nhận tội. Đối tượng Thi khai rằng mình “đi chở thuê”, không biết bên trong thùng hàng có gì. Ngoài ra, nhằm qua mắt lực lượng công an, đối tượng này đã gia cố thùng sắt để cất giấu các cá thể rùa (nghi là rùa đầu to) như thùng hàng bình thường.

Tuy nhiên, với các chứng cứ, tài liệu mà công an đã thu thập được, sau nhiều giờ đấu tranh, cuối cùng Vũ Trường Thi đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thi khai nhận, số cá thể rùa (nghi là rùa đầu to) được mua lại từ các đối tượng từ Lào và khi đang vận chuyển đi các huyện miền núi phía Bắc để bán kiếm lời thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Được biết, đối tượng Vũ Trường Thi từng có tiền án liên quan đến hành vi mua bán động vật hoang dã. Ra tù, đối tượng này vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục móc nối, mua bán động vật hoang dã, động vật quý hiếm để hòng kiếm lời.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.