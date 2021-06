Bắt đối tượng thủ vũ khí 'nóng' dựng lán bán ma túy trong rừng sâu ở Nghệ An

Lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số đối tượng đã di chuyển vào vùng biên giới Việt - Lào để dựng lán trại, buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy ngay tại chỗ. Đặc biệt, phương thức thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, liều lĩnh.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp Công an huyện Tương Dương đấu tranh, triệt xóa các điểm bán lẻ ma túy phức tạp này.

Lán trại các đối tượng dựng lên để bán lẻ ma túy. Ảnh: Hải Việt Qua nắm tình hình địa bàn, các trinh sát phát hiện nổi lên trong số đó là đối tượng Kha Văn Thân (SN 1992), trú tại bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Đây là đối tượng nghiện lâu năm trên địa bàn, để có tiền sử dụng ma túy cũng như phục vụ tiêu xài cá nhân, Thân đã đi vào vùng rừng sâu dựng lều lán để thực hiện hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau nhiều ngày bám sát, theo dõi di biến động của đối tượng, vào hồi 16 giờ ngày 27/6/2021, tại khu vực rừng núi thuộc bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp Công an huyện Tương Dương triệt xóa thành công điểm phức tạp về ma túy. Bắt quả tang đối tượng Kha Văn Thân về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy". Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 3 gam Heroin, 1 khẩu súng tự chế và 5 viên đạn.