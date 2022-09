Bắt đối tượng trốn truy nã trong tiệm game

Sau thời gian lẩn trốn, Trần Văn Lắm (SN 2005) là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (An Giang) truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" bị lực lượng phát hiện và bắt giữ khi đến tiệm chơi game.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2/7, Lắm cùng đồng bọn đến khu vực ấp Hòa Phú IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa hàng bán xe lấy trộm 7 chiếc xe đạp điện. Sau đó, Lắm cùng đồng bọn bị lực lượng Công an bắt giữ cùng số xe đạp điện vừa trộm được. Lắm được gia đình bảo lãnh tại ngoại để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ; trong quá trình tại ngoại, Lắm đã trốn khỏi địa phương.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với đối tượng Lắm về tội "Trộm cắp tài sản". Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, khoảng 9 giờ ngày 4/9, khi Lắm đến tiệm game tại khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang chơi game thì bị lực lượng Công an phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên phát hiện bắt giữ.

Sáng 4/9, Công an phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên đã bàn giao đối tượng Lắm cho Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.