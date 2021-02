Bắt đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô rất lớn

Nhận chỉ đạo của Cục Cảnh sát Hình sự và Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, khoảng 1h30 ngày 26/2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng và Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đã kiểm tra nhà nghỉ tại tổ 10, phường Đề Thám, TP Cao Bằng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng nghỉ có 2 người lớn và 1 trẻ sơ sinh có biểu hiện nghi vấn, nên đã lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Đối tượng Lâm Tố Quyên.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lâm Tố Quyên, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng khai nhận: đưa cháu bé từ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đến TP Cao Bằng để bán lấy số tiền 15 triệu đồng.

Cháu bé được tạm bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng nuôi dưỡng, chăm sóc.

Lực lượng chức năng cho biết, đây là đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô rất lớn, có sự tham gia câu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Hành vi của các đối tượng là vô nhân đạo và vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

