Bắt đối tượng truy nã người Nghệ An qua rà soát xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị chức năng Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn gian dối về nhân thân, lý lịch.

Đối tượng trốn truy nã bị bắt. Lực lượng chức năng phối hợp với Công an huyện Chi Lăng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác định Trần Văn Lành, tên thật là Bùi Văn Quảng (SN 1992, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), là đối tượng đang bị công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An truy nã về hành vi cướp tài sản. Sau khi gây án, Bùi Văn Quảng đã bỏ trốn sang Trung Quốc và bị công an nước bạn bắt giữ, trao trả về Việt Nam.



Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao đối tượng truy nã cho Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.