Bắt đối tượng truy nã thay tên, đổi họ sau hơn 25 năm lẩn trốn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An vừa khám phá thành công chuyên án, bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội phạm ma túy sau 25 năm lẩn trốn.

Đó là đối tượng Trần Văn Trung (SN 1969) trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đêm 30/8/1998, Trần Văn Trung (SN 1969) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1968) cùng trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An chở nhau bằng phương tiện xe máy nhãn hiệu Win 100, không gắn biển kiểm soát vận chuyển ma túy từ thị trấn Kim Sơn đến cổng Lâm trường Quế Phong, Nghệ An thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện có hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy nên tổ chức bắt giữ.

Quá trình bị phát hiện, bắt giữ cả 2 đối tượng đã chống trả quyết liệt, lợi dụng đêm tối, địa hình khu vực rừng núi hiểm trở, Trần Văn Trung đã trốn thoát khỏi hiện trường còn Nguyễn Văn Hùng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ cùng tang vật là 9,5 kg ma túy.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 09/11/1998, cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra lệnh truy nã đối với đối tượng Trần Văn Trung (SN 1969) trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đồng thời tổ chức lực lượng tiến hành nhiều biện pháp xác minh, truy bắt nhưng không có kết quả.

Đối tượng Trần Văn Trung tại cơ quan Công an. Ảnh: Minh Khôi

Đến tháng 6/2023, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an tỉnh Nghệ An đã đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh. Kết quả phát hiện được hành trình lẩn trốn của Trần Văn Trung trong suốt 25 năm, theo đó sau khi thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an, Nguyễn Văn Trung đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Dương… cứ 3, 4 năm lại thay đổi chỗ ở và làm đủ nghề để kiếm sống.

Để trốn tránh sự phát hiện bắt giữ của cơ quan công an, Trần Văn Trung đã thay đổi tên họ nhiều lần và cuối cùng khi đến Dĩ An, Bình Dương, Trung đổi thành Trần Văn Nam (SN 1969) trú tại thị trấn Quế Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và đưa vợ con vào sinh sống tại đây.

Quá trình xác minh xét thấy, Trần Văn Trung là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã có thời gian dài bỏ trốn, hiện đã thay đổi tên gọi và cư trú tại địa phương phức tạp, đông dân cư. Nếu chỉ tiến hành các biện pháp xác minh, truy bắt thông thường thì sẽ không đạt hiệu quả nên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho xác lập Chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy bắt đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sau khi có đầy đủ các chứng cứ, tài liệu liên quan, Ban chuyên án đã cử 01 tổ công tác vượt gần 1.500 km vào thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để điều tra xác minh. Theo đó, vào lúc 9 giờ ngày 07/7/2023, tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương được sự hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và sự phối hợp, hỗ trợ của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương, Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Văn Trung đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Văn Trung quanh co chối tội và không thừa nhận mình chính là Trần Văn Trung. Tuy nhiên trước các chứng cứ thuyết phục và lý luận sắc bén của điều tra viên, Trần Văn Trung đã phải cúi đầu nhận tội và khai rõ hành vi để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.