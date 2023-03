(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) vừa phối hợp với Công an Cần Thơ phá thành công chuyên án bắt đối tượng truy nã thay tên, đổi họ sau hơn 30 năm lẩn trốn.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành rà soát, lên danh sách tất cả các đối tượng truy nã, đặc biệt là trốn truy nã lâu năm do Công an Nghệ An ra quyết định.

Xác định, đây là những đối tượng truy nã đã thay đổi lý lịch, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá, so sánh các thông tin cập nhật dữ liệu dân cư trên hệ thống phần mềm của đề án kết nối toàn quốc với các thông tin, tài liệu có trong hồ sơ truy nã.

Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1963) trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu giống với đặc điểm của Phạm Minh Thành (SN 1965) hiện đang tạm trú tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Nghệ An để xác lập chuyên án để truy bắt đối tượng.

Quá trình đấu tranh chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định đối tượng Phạm Minh Thành chính là đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1963) trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu. Đối tượng này bị Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu kết án hơn 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản Xã hội Chủ nghĩa”.

Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Trực đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của cán bộ Trại giam, đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Sau khi bỏ trốn, đối tượng Nguyễn Văn Trực đã chui lủi khắp các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lăk, Cần Thơ… cứ 3, 4 năm lại thay đổi chỗ ở và làm đủ nghề để kiếm sống. Trên đường lẩn trốn vào tỉnh Đắc Lắc, đối tượng Nguyễn Văn Trực nảy sinh ý định đổi tên thành Phạm Minh Thành.

Sau đó, Trực đã lấy vợ, sinh được 3 con, làm ăn, sinh sống tại xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắc Lắc. Sinh sống tại xã Hòa Phú được 1 năm, đến cuối năm 1992, đối tượng đưa vợ, con về nông trường Cờ Đỏ thuộc xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ để lẩn trốn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để tránh bị lộ, Trực luôn tỏ ra là người hiền lành, trách nhiệm, từ tốn để tránh để xảy ra hiềm khích với người xung quanh. Dù sinh sống với nhau những vợ và các con không biết Trực là người đang bị Lệnh truy nã.

Mặc dù tại quê nhà hắn còn bố, mẹ già và nhiều người thân, họ hàng nhưng hắn không bao giờ liên lạc với bất kỳ ai. Thậm chí, hắn không bao giờ nhắc tới quê hương hay bất kỳ người thân nào trước mặt vợ, con nhằm xóa sạch dấu vết liên quan đến hành vi phạm tội trong quá khứ.

Sau khi có đầu đủ các chứng cứ, tài liệu liên quan ngày 05/3/2023, Ban chuyên án đã cử 1 tổ công tác vào thành phố Cần Thơ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Cần Thơ, các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, truy bắt. Vào lúc 19h ngày 13/3/2023, khi đã xác định vị trí nhà ở của đối tượng, tổ công tác ập vào nhà bắt giữ Nguyễn Văn Trực sau 31 năm lẩn trốn, trong sự bất ngờ của người dân và chính quyền địa phương.

Tại cơ quan Công an, Phạm Minh Thành đã thành khẩn khai báo, chính là Nguyễn Văn Trực và thừa nhận các hành vi phạm tội của mình cách đây 31 năm. Sau đó tổ công tác đã dẫn giải đối tượng về Nghệ An, bàn giao cho trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định.