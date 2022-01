Bắt đối tượng vận chuyển gần 30kg pháo nổ đi tiêu thụ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán pháo nổ trên địa bàn huyện Yên Thành.



Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 22 giờ ngày 06/01/2022, tại đường liên xã thuộc xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Nghệ An), Công an huyện Yên Thành, Công an xã Đô Thành bắt quả tang Trần Đình Thuận (SN 2005), trú tại xóm 5, xã Thọ Thành, Yên Thành về hành vi vận chuyển, mua bán pháo nổ.

Đối tượng và tang vật. Ảnh: Quỳnh Trang Tang vật thu giữ gồm 19 hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất (trọng lượng 25 kg), 01 xe máy điện 37MĐ2 - 688.02; 01 xe máy hiệu Yamaha biển số 37P9 -7894.



Tại cơ quan Công an, Trần Đình Thuận khai nhận: Thuận cùng một đối tượng khác tên là Phạm Văn Minh (SN 2004), trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành vận chuyển pháo đi bán. Trên đường đi, thấy lực lượng Công an chốt chặn, Minh vứt xe máy lại bỏ chạy, còn Thuận bị bắt giữ.

Đến 10h ngày 7/1, đối tượng Phạm Văn Minh đã ra cơ quan Công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.