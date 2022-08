Bắt đối tượng vận chuyển ma túy, dùng kim tiêm tấn công lực lượng chức năng

(Baonghean.vn) - Quá trình vây bắt, Lương Văn Lĩnh rất liều lĩnh, manh động, dùng bơm kim tiêm chống trả quyết liệt lực lượng chức năng.

Ngày 19/8, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp vừa bắt thành công đối tượng Lương Văn Lĩnh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/8/2022, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Cao Văn Đức (sinh năm 1994), Phạm Văn Giáp (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1994), đều trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1,705 gam ma túy đá, 5 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Trương Văn Lĩnh là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Con Cuông về các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Đấu tranh phá án, lúc 01 giờ ngày 19/08/2022, Công an huyện Quỳnh Lưu chủ trì, phối hợp Công an xã Châu Khê, huyện Con Cuông bắt quả tang Lương Văn Lĩnh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 102,2 gam hêrôin, 4.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 bơm kim tiêm. Quá trình vây bắt, đối tượng rất liều lĩnh, manh động, dùng bơm kim tiêm chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, Ban Chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án./.