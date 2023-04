Bất động sản bước vào chu kỳ phục hồi, khu vực Bắc Trung Bộ dòng tiền đổ vào đâu?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thị trường bất động sản đang trong giai đoạn hồi sức. Dòng tiền của nhà đầu tư đang tìm những vùng đất mới. Trong bối cảnh đó, Aqua Pearl City đang là đích nhắm của nhà đầu tư khi đây gần như là dự án ven biển duy nhất đã có sẵn “sổ đỏ” lâu dài.

Sau hàng loạt những chỉ đạo quyết liệt từ cuối năm 2022, mới đây ngày 27/3 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục ký Văn bản số 178/TTg-CN về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành bám sát tinh thần Nghị quyết số 33, trong đó chú trọng quan điểm, mục tiêu; các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Trước những quyết tâm của Chính phủ, thị trường bất động sản dần ấm trở lại. Trong khi nhà đầu tư đã rục rịch đi tìm hàng mới, các sàn bất động sản bắt đầu khởi động training sale trở lại thì nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng rầm rộ ra mắt dự án mới để chuẩn bị cho một chu kỳ mới phục hồi mới của bất động sản. Đây cũng là lý do Aqua Pearl City đang trở thành một trong những điểm sôi động thu hút nhiều nhà đầu tư của bất động sản khu vực Bắc Trung Bộ.

Aqua Pearl City tọa lạc tại vị trí đẹp nhất trung tâm bãi biển Cửa Lò khi toạ lạc ngay tại giao điểm 2 đại lộ lớn là Đại lộ Vinh – Cửa Lò rộng 72m và đường ven biển Bình Minh. Ngoài ra, Aqua Pearl City nằm đối diện Quảng trường Bình Minh mới – khu vực trọng điểm sẽ tập trung các hoạt động lễ hội du lịch, vui chơi giải trí ven biển Cửa Lò. Đặc biệt, khi Cửa Lò sáp nhập vào thành phố Vinh, giá trị của quỹ đất đô thị biển tại đây sẽ có sức bật lớn trong tương lai.

Aqua Pearl City là khoản đầu tư an toàn tuyệt đối khi toàn bộ hạ tầng dự án đã hoàn thiện với công viên cây xanh, cảnh quan, tiện ích: sân tennis, sân bóng, đài phun nước, đường dạo bộ...

Bên cạnh đó, Aqua Pearl City được kỳ vọng trở thành một trong những điểm đến thu hút du khách và người dân khi nằm tại trung tâm khu vực đã và đang hình thành hệ thống tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp Cửa Lò: sân golf tiêu chuẩn quốc tế, Vinpearl Discovery Cửa Hội, cáp treo Hòn Ngư dài nhất Bắc Trung Bộ,...

Nếu như vị trí chiến lược, hạ tầng đã hoàn thiện là điều kiện cần để hút khách hàng đến với Aqua Pearl City thì pháp lý là điều kiện đủ để người mua sẵn sàng xuống tiền và được ký ngay hợp đồng mua bán. Sở hữu Aqua Pearl City, khách hàng hoàn toàn yên tâm bởi đây là dự án đô thị mặt biển hiếm hoi có pháp lý tốt bậc nhất trên thị trường hiện nay khi được cấp giấy chứng nhận sở hữu lâu dài và sẵn sàng sang tên luôn cho khách hàng mua mới.

Không chỉ an tâm về pháp lý khi mua nhà tại Aqua Pearl City, nhà đầu tư còn tin chắc ở khả năng sinh lời và tăng giá của dự án khi nền giá đất tại khu vực Cửa Lò đang thấp hơn rất nhiều so với mức giá ven biển tại các thị trường tương tự như Hạ Long, Thanh Hóa hay Quy Nhơn vài năm trước và đặc biệt chỉ bằng 2/3 so với các dự án đang triển khai tại TP Vinh. Chính vì vậy, sở hữu Aqua Pearl City là khoản đầu tư hợp lý đón sóng đầu chu kỳ tăng giá mới trong bối cảnh hạ tầng du lịch Cửa Lò đang được đầu tư mạnh và có sự tham gia của các Chủ đầu tư lớn.

Quỹ đất đô thị có thể gia tăng, nhưng quỹ đất mặt biển luôn là hữu hạn và là tài sản có giá trị gia tăng bền vững theo thời gian. Chính vì vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, tiềm năng tăng giá lớn đem đến nhiều giá trị sinh lời của Aqua Pearl City là hiện hữu hữu khi đã nắm chắc trong tay sổ đỏ lâu dài, nền giá hiện tại hợp lý, hạ tầng du lịch tương lai phát triển cùng vị trí mặt biển trung tâm đẹp nhất Cửa Lò.

Đặc biệt, khi Cửa Lò sáp nhập thành phố Vinh sẽ tạo thành khu vực trung tâm mới và trọng điểm phát triển du lịch của khu vực Bắc Trung Bộ, kéo đà tăng trưởng giá bất động sản tại Cửa Lò ngang bằng với trung tâm Vinh và thiết lập mặt bằng giá mới cho khu vực trung tâm thành phố mở rộng. Đây cũng chính là thời điểm Aqua Pearl City tăng về đúng giá trị thực từ mức giá còn chưa cao tại thời điểm hiện tại.

Có thể nói, với những ưu thế vượt trội về vị trí, pháp lý, tiến độ Aqua Pearl City không chỉ là căn nhà tốt cho nhu cầu ở, cho thuê hiện tại mà đã trở thành tài sản đảm bảo có tính kế thừa qua nhiều thế hệ. Trong tháng 4 này chính là thời điểm vàng để các khách hàng mua Aqua Pearl City khi được hưởng lợi tối đa toàn bộ các chính sách bán hàng hấp dẫn nhất từ Chủ đầu tư.