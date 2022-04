Bất động sản công nghiệp Hưng Nguyên (Nghệ An) – thị trường tiềm năng cho nhà đầu tư

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An - điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư.

Bất động sản công nghiệp xuất hiện muộn tại Nghệ An đó là lý do vì sao thị trường này vẫn đang là câu chuyện khá mới mẻ. Nghệ An sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như quỹ đất lớn, vị trí địa lý thuận lợi, giá đất rẻ, nguồn nhân lực dồi dào cộng với hàng loạt khu công nghiệp được mở rộng, hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Cùng với việc thương mại điện tử bùng nổ, yêu cầu hàng tồn kho tăng và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, bất động sản công nghiệp Nghệ An có rất nhiều cơ hội để phát triển.

Nhất là khi Việt Nam có kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư quay trở lại và mở rộng sản xuất tại Nghệ An. Ngoài ra, doanh nghiệp nước ngoài và nội địa đang tích cực mở rộng sản xuất nhờ nền tảng sản xuất vững chắc như LG Electronics, Intel, Mitsubishi Motors,…

Sức hút mạnh mẽ của thị trường bất động sản công nghiệp Nghệ An còn được tiếp thêm năng lượng nhờ những chủ trương phục hồi, đẩy mạnh kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông như Dự án cao tốc Ninh Bình – Bãi Vọt, dự án cầu Cửa Hội,… Với lượng tiền khủng bơm ra thị trường, lạm phát càng khiến giá bất động sản có xu hướng tăng cao.

Đặc biệt, đầu tháng 1/2022 Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư loạt dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Xây dựng cao tốc Bắc Nam có ý nghĩa to lớn về mặt chính trị bởi tuyến đường này được mệnh danh là "con đường thống nhất Bắc - Nam", con đường vận tải "xương sống" quốc gia trong thời kỳ mới.

Nghệ An có 87,84km đường cao tốc Bắc – Nam chạy qua, riêng huyện Hưng Nguyên có tổng chiều dài 25,88km. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm mục đích kết nối vùng miền và lan tỏa mạnh mẽ về mặt kinh tế xã hội hứa hẹn sẽ là “thảm đỏ” đưa nền kinh tế Nghệ An phát triển hùng cường thịnh vượng.

Kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam.

Nghệ An còn là điểm sáng đáng chú ý trên thị trường cả nước với lượng kiều hối gửi về địa phương năm 2021 ước đạt khoảng 450 triệu USD (khoảng 10.000 tỷ đồng). Đây được xem là động lực tăng trưởng rất lớn, góp phần “thổi bùng” lên ngọn lửa đầu tư bất động sản tại địa phương.



Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 812 nhằm triển khai thực hiện “Đề án phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”. Cụ thể, ranh giới Khu kinh tế Đông Nam sẽ điều chỉnh lên 80.000ha (bao gồm 70.000ha đất liền và 10.000ha mặt nước biển). Trong đó, diện tích khu công nghiệp khoảng 15.000ha và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An.

Đón đầu xu hướng, hàng loạt doanh nghiệp tên tuổi cũng đã nhanh chóng đổ bộ tới Nghệ An với nhiều dự án quy mô, khiến thị trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tính đến 22/02/2022, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án, điều chỉnh 12 lượt dự án, nâng tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 10.246,91 tỷ đồng.

Nổi bật nhất, từ khi Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế chính thức có hiệu lực, mô hình bất động sản Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ đã phát triển mạnh mẽ trên khắp cả nước, trở thành xu hướng chủ đạo trên thị trường. Đáng chú ý, VSIP Group đã lựa chọn Hưng Nguyên - Nghệ An là nơi “đất lành” để lan tỏa những giá trị phồn vinh cao đẹp.

VSIP Group được coi là nhà tiên phong hàng đầu Việt Nam về mô hình Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ với 11 dự án đã và đang phát triển ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như: Bình Dương, Bắc Ninh, Nghệ An… với tổng quỹ đất hiện có hơn 10.000 ha. Các khu đô thị như: Belhomes Bắc Ninh, Sun Casa Central tại Bình Dương… được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế, môi trường sống chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhà ở của đông đảo chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước.

Khu nhà ở Sun Casa Central (Bình Dương) chất lượng cao liền kề khu công nghiệp.

Chỉ riêng Nghệ An quy mô lên đến 750ha, trong đó quỹ đất dành cho khu công nghiệp là 370ha. VSIP là đơn vị đầu tiên và duy nhất Nghệ An dành hơn 50% diện tích cho phát triển đô thị. Khu công nghiệp phát triển nhanh chóng với qui mô lớn sẽ kéo theo không ít lực lượng lao động, chuyên gia về làm việc tại Nghệ An. Như một hệ quả tất yếu, nguồn lao động dồi dào sẽ tạo ra nguồn cầu lớn về thị trường nhà đất và các dịch vụ tiện ích xã hội kèm theo. Bất động sản liền kề khu công nghiệp hay nói cách khác Hưng Nguyên - Nghệ An chính là mảnh đất màu mỡ cho các nhà đầu tư, khi hội tụ các yếu tố tăng trưởng vượt trội, đặc biệt là yếu tố an toàn, tiềm năng sinh lợi nhuận kép.



Phối cảnh tổng thể dự án Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An 750 ha.

Những yếu tố trên, chính là điều kiện cần và đủ để "cộng hưởng" cho sự phát triển của bất động sản nhà ở liền kề khu công nghiệp tại Nghệ An.

Với những tiềm năng sẵn có, cùng các kế hoạch phát triển, sự đầu tư bài bản của các doanh nghiệp lớn, bên cạnh đó là hoạt động hiệu quả của chính quyền địa phương, bất động sản công nghiệp Hưng Nguyên Nghệ An tiếp tục là “gà đẻ trứng vàng”, là mảnh đất "màu mỡ” tiềm năng, là điểm dừng chân lý tưởng trên bản đồ đầu tư./.