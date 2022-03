Bất động sản Nghệ An hút dòng vốn giới siêu giàu

Dòng phân khúc hướng đến "định nghĩa mới" về sự xa xỉ



Biến động về dịch bệnh đã thay đổi khái niệm liên quan đến sự xa xỉ. Giới đầu tư bất động sản bắt đầu tìm kiếm những giá trị bền vững của sức khỏe, những trải nghiệm mang tính hàn gắn, kết nối với thiên nhiên. Những năm trước đây, khái niệm bất động sản xa xỉ thường gắn với những căn hộ, biệt thự có kiến trúc độc đáo, thiết kế nội thất sang trọng,... Tuy nhiên, tới thời điểm này, khi guồng quay cuộc sống không ngừng thay đổi, tiêu chuẩn thành công, hưởng thụ được bổ sung thêm những giá trị mới thì định nghĩa xa xỉ trong bất động sản cũng được tái thiết lập, hướng đến trải nghiệm, nguyên bản và mang tính chữa lành.

Nhà đồng sáng lập chuỗi khu nghỉ dưỡng trên đảo sang trọng hàng đầu thế giới Soneva - Sonu Shivadasani đã nói "Càng bền vững, chúng tôi càng sang trọng", như một cách khẳng định khái niệm mới về sự xa xỉ, về những giá trị của những trải nghiệm nguyên bản, gắn liền với tự nhiên.

Bất động sản Nghệ An đang trở thành tâm điểm mới thu hút các nhà đầu tư lớn.

Đại dịch cũng là lý do khiến giới bất động sản có xu hướng dịch chuyển về các khu vực nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Nghệ An là một trong những thị trường bất động sản đang được giới đầu tư đặt vào "tầm ngắm" khi sở hữu nhiều tiềm năng đắt giá để phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

So với các thị trường bất động sản đã phát triển sôi động như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc,… thị trường Nghệ An được đánh giá là "sinh sau đẻ muộn". Nhưng với tốc độ tăng trưởng nhanh trong vài năm trở lại đây, cùng với đó là những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, thị trường bất động sản Nghệ An được kỳ vọng là mảnh đất "màu mỡ” dành cho các nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội.

Ở một góc độ khác, nhà đầu tư đều nhận thấy sự yên tâm bởi thị trường xứ Nghệ luôn tăng trưởng tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều năm qua không có những "cơn sốt" ảo, thị trường bất động sản Nghệ An cho thấy sự ổn định và bền vững, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.