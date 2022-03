Bất động sản Nghệ An: Lực hấp dẫn từ hệ thống hạ tầng kết nối

Đi kèm với sự phát triển nhanh của kinh tế, hạ tầng Nghệ An cũng đang dần hoàn thiện với một loạt các dự án trọng điểm, nâng cao khả năng kết nối vùng. Nhờ đó, thị trường bất động sản tại đây được hưởng lợi mạnh mẽ, nhiều ông lớn ngành địa ốc đã và đang đổ về Nghệ An để mở rộng quỹ đất và tạo lập các dự án tiềm năng.

Đột phá từ các dự án hạ tầng trọng điểm

Tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam) khởi công năm 2021 đi qua địa phận 2 tỉnh Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,9km) dự kiến sẽ thông xe vào năm 2024. Sau khi dự án hoàn thành, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Nghệ An sẽ rút ngắn còn khoảng 3 tiếng thay vì 5-6 tiếng như hiện tại. Ngay trước đó, Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, kết nối Nghệ An và Hà Tĩnh cũng đã hoàn thiện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hệ thống hạ tầng kết nối của 2 tỉnh.

Trong tương lai gần, hạ tầng Nghệ An được kỳ vọng khởi sắc mạnh mẽ khi tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Vinh được xây dựng. Đây là một trong 2 tuyến được ưu tiên triển khai đầu tiên theo kế hoạch xây dựng 9 tuyến đường sắt mới giai đoạn 2021-2030 với tổng vốn đầu tư 191.761 tỷ đồng.

Nghệ An cũng là địa phương sở hữu hạ tầng giao thông đa dạng loại hình với đường biển, đường hàng không phát triển mạnh mẽ. Sân bay Vinh được Cục Hàng không chọn là một trong những sân bay quốc tế trọng điểm, các đường bay đi và đến Vinh được vào chương trình đàm phán với các quốc gia Đông Nam Á, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan… Tỉnh đang triển khai xây dựng cảng Đông Hồi, khi hoàn thành sẽ cùng các cảng hiện hữu gồm cảng Cửa Lò, cảng cá Cửa Hội, cảng chuyên dùng xi măng The Vissai, cảng xăng dầu DKC làm sôi động hệ thống vận tải đường biển địa phương. Ngoài ra, Nghệ An hiện có một cửa khẩu quốc tế là Nậm Cắn và 4 cửa khẩu phụ, qua đó trở thành cửa ngõ thông thương quốc tế với nước bạn Lào.

Sự nâng cấp không ngừng về hạ tầng là cú hích khiến nhiều doanh nghiệp địa ốc tiến về Nghệ An. Ảnh: Phối cảnh dự án KĐT Nidco Thịnh Lợi – Vinh Park River. Với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng trong khi nền giá đất lại đang ở ngưỡng hợp lý, thị trường bất động sản Nghệ An đang trở thành thỏi nam châm hút nhà đầu tư trên khắp cả nước. Trong 3 năm trở lại đây, nhiều “đại bàng” trong lĩnh vực bất động sản đã về Nghệ An “làm tổ”, trong đó có “ông lớn” MBLand với dự án khu đô thị Vinh Park River.



Giới đầu tư nhận định khi thu hút được các doanh nghiệp lớn, bất động sản Nghệ An sẽ có sức bật tương đương với các trường lớn như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bắc Ninh... Và các dự án được đầu tư, quy hoạch bài bản tại đây chắc chắn sẽ đón đầu làn sóng tăng giá.

MBLand “nhập cuộc” với Vinh Park River

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày một sôi động cùng với xu hướng dịch chuyển dòng tiền ra khỏi đô thị thì chiến lược tạo lập, phát triển một dự án vùng ven của MBLand được xem là nước đi tiên phong và đúng hướng.

Khu đô thị Vinh Park River của MBLand tọa lạc tại khu vực phía Nam thành phố Vinh, có diện tích gần 13,2 ha. Dự án cung ứng ra thị trường 3 dòng sản phẩm chính là liền kề, biệt thự và dãy shophouse 125 căn với pháp lý sở hữu lâu dài.

Với trí nằm trên trục đường Quốc lộ 46C, cạnh khu du lịch tâm linh đền Ông Hoàng Mười với lưu lượng khách lớn trải dài quanh năm, dãy shophouse 2 mặt tiền của khu đô thị Vinh Park River được giới đầu tư đặc biệt “săn đón” với kỳ vọng nơi này sẽ sớm trở thành tâm điểm kinh doanh, mua sắm và giải trí của cư dân trong khu vực cũng như khách du lịch.

Dãy shophouse đang dần hình thành tại KĐT Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River. Ảnh: Tiến độ dự án KĐT Nidco Thịnh Lợi – Vinh Park River tháng 3/2022.

Chủ đầu tư dự án đã đặc biệt chú trọng vào thiết kế của từng căn shophouse để đảm bảo phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh cũng như nhu cầu ở, sinh hoạt của chủ sở hữu. Mỗi căn shophouse gồm 3 tầng và 1 tum, diện tích 154m2 và 136m2, mặt tiền 7-8m, vừa có thể kinh doanh dịch vụ lưu trú cao cấp, cafe, nhà hàng, lounge...



Theo đánh giá của giới chuyên gia, những lợi thế của Vinh Park River nói chung và dãy shophouse nói riêng đã giúp các sản phẩm nhận được sự quan tâm của người dân địa phương và cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Dự báo xu hướng kiếm tìm và quan tâm đối với 125 căn shophouse sẽ còn tiếp tục gia tăng khi nhu cầu đầu tư và kinh doanh của người dân ngày càng lớn.

Khảo sát gần đây của các nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng cho thấy nhờ những bứt phá về hạ tầng kết nối giữa Nghệ An và địa phương khác, ngày càng có nhiều người đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam... sẵn sàng “xuống tiền” để sở hữu những căn shophouse đầy triển vọng tại Vinh Park River. Sự kỳ vọng về tiềm năng tăng giá trong bối cảnh thị trường bất động sản Nghệ An vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng cũng là lý do khiến các nhà đầu tư xem shophouse Vinh Park River là điểm sáng đầu tư tại Nghệ An và khu vực miền Trung cả nước nói chung.