Bất động sản nghỉ dưỡng Nghệ An đứng trước cơ hội vươn tầm quốc tế

(Baonghean.vn) - Không còn là cuộc chơi của các doanh nghiệp địa phương, bất động sản Nghệ An hiện đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi thị trường có sự xuất hiện của những ông lớn địa ốc. Bất động sản nghỉ dưỡng tại Nghệ An được ví như “viên ngọc thô” chờ được mài giũa.

Thiếu mô hình bất động sản nghỉ dưỡng biển

Là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, nổi tiếng với nhiều vùng biển đẹp tại khu vực Bắc Trung Bộ, các chuyên gia đánh giá đô thị và bất động sản ở Nghệ An còn nhiều tiềm năng phát triển.

Trước năm 2020, các dự án bất động sản tại Nghệ An đa phần có quy mô nhỏ, bán nhanh, ít hàng tồn. Xét về phân khúc, đất nền hoặc nhà xây sẵn đang có phần chiếm ưu thế, trong khi bất động sản nghỉ dưỡng ở địa phương thiếu nguồn cung lớn.

Một số sản phẩm nghỉ dưỡng hiện hữu chủ yếu tập trung ở khu vực Cửa Lò như: Golden Pearl hay Vinpearl Cửa Hội, Mường Thanh Diễn Lâm... Ngoài Vinpearl Cửa Hội, các dự án khác vẫn chưa đi vào triển khai. Phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp vì thế hoàn toàn vắng bóng, đặc biệt là sau khi dự án 460 ha của FLC tại huyện Nghi Lộc bị thu hồi.

Từ năm 2020 đến nay, thị trường bất động sản Nghệ An đã chứng kiến sự chuyển biến tích cực với sự xuất hiện của các chủ đầu tư uy tín như Mipec, Vingroup, Tân Á Đại Thành, Ecopark… giúp thị trường này ngày càng sôi động, thu hút các dòng tiền đầu tư đổ về.

Sức hút mạnh mẽ của thị trường bất động sản Nghệ An còn được tiếp thêm năng lượng nhờ những chủ trương phục hồi, đẩy mạnh kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông. Năm 2022, Nghệ An phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%, quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng. Địa phương cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong năm 2022 của tỉnh là 8,5 - 9,5%, tiếp tục lọt tốp 10 cả nước. Đây sẽ là “bàn đạp” lớn khiến giá bất động sản tiếp đà tăng trưởng nhanh chóng.

Với gần 100 nghìn tỷ đồng rót vào hạ tầng, cảng nước sâu, sân bay năm 2022, bất động sản hứa hẹn hiện diện thêm nhiều dự án quy mô, đón đầu xu hướng phát triển.

Sở hữu thiên nhiên kỳ vĩ, tự nhiên đa dạng phù hợp phát triển hình thái du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng độc đáo

Khát vọng Nghệ An vươn tầm trên bản đồ nghỉ dưỡng quốc tế

Đứng trước sự tăng trưởng của du lịch Nghệ An những năm gần đây, nhu cầu lưu trú tăng lên đáng kể. Nhờ đó, diện mạo BĐS Nghệ An khởi sắc hơn, tuy nhiên, cũng đòi hỏi thị trường cần đa dạng hóa loại hình sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng khắt khe của tệp du khách nội địa và quốc tế.

Trong định hướng đưa Vinh trở thành trung tâm kinh tế Bắc Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2050, TP. Vinh sẽ được mở rộng diện tích lên gấp đôi, tương đương 181 km2 với việc sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và 6 xã thuộc huyện Nghi Lộc. Điều này mang lại nhiều tác động tích cực về kinh tế - xã hội, đặc biệt sẽ thu hút lực lượng lao động, chuyên gia chất lượng cao. Phạm vi thành phố mở rộng bao gồm cả những bãi biển đẹp đã phát triển du lịch rầm rộ, một số khu vực có giá trị nghỉ dưỡng cao bởi vẫn giữ được nét thiên nhiên hoang sơ và tách biệt với phần còn lại của đô thị tấp nập.

Bên cạnh đó, thế mạnh của du lịch Nghệ An còn đến từ vẻ đẹp tiềm ẩn của văn hóa bản địa đặc sắc, là lợi thế cạnh tranh khác biệt so với những thị trường nghỉ dưỡng đã phát triển. Điều này đặc biệt cần thiết khi Nghệ An đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trước năm 2030, từng bước trở thành điểm đến mới hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe bùng nổ trên thế giới

Thế giới hậu Covid-19 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của du lịch nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe - wellness. Ngách thị trường này được đánh giá là đầy tiềm năng bởi giá trị nhân văn bền vững mà mô hình chăm sóc sức khỏe mang lại.

“Bắt sóng” xu hướng nghỉ dưỡng rất được ưa chuộng trên thế giới, chủ đầu tư Tân Á Đại Thành tiên phong thiết lập một quần thể nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế tại Nghệ An. Nhờ điều kiện tự nhiên rất thích hợp cho tái tạo và chăm sóc sức khỏe, khu vực biển Bãi Lữ đã được ông lớn này lựa chọn để làm bàn đạp phát triển mô hình hoàn toàn mới well-being+ - một hình thức nâng cấp của wellness.

Wellness được biết đến đơn thuần là những điểm chạm, những hành động đơn lẻ để đem đến sức khỏe thân - tâm - trí. Well-being lại chú trọng hướng con người hòa vào thiên nhiên, kết hợp với những tinh túy của dịch vụ chất lượng đẳng cấp 5 sao quốc tế, tạo nên hành trình trải nghiệm đắt giá cho khách hàng, giúp họ đạt đến trạng thái cân bằng, sự hài lòng về cuộc sống và hạnh phúc toàn vẹn từ bên trong.

Một chuyên gia bất động sản cho hay, thị trường Nghệ An rất thiếu hụt phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, vì vậy, nước đi này của Tân Á Đại Thành thực sự mang lại luồng gió mới cho diện mạo của bất động sản tỉnh. Mô hình này còn khá xa lạ với người dân địa phương nhưng lại có tác động lớn thu hút dòng khách quốc tế cao cấp ưa trải nghiệm. Sức hấp dẫn đó sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch, là sức bật cho du lịch Nghệ An bước sang một trang mới, hướng tới dòng khách “chịu chi” trung lưu và thượng lưu trong nước cũng như quốc tế.