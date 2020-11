Bắt được đối tượng hình sự nguy hiểm bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ ở Nghệ An ​

Như tin đã đưa vào khoảng 18h30 phút ngày 21/11, Trần Nhạc (SN 1996), trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế, là đối tượng hình sự nguy hiểm đang tạm giam đã trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Quỳnh Lưu. Ngay trong đêm qua, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an Quỳnh Lưu đã phối hợp cùng với lực lượng công an 33 xã, thị trấn truy tìm đối tượng.

Đối tượng Nhạc bị lực lượng Công an bắt giữ sau hơn 1 ngày lẩn trốn. Ảnh: Tân Bảo.

Đến 20 giờ 40 tối 22/11, nhận được thông tin từ phía người dân ở xã Quỳnh Hậu phát hiện một đối tượng khả nghi, có đặc điểm rất giống với người bỏ trốn khỏi nhà tạm giam như Công an Quỳnh Lưu đã cung cấp. Ngay sau đó, Ban Công an xã Quỳnh Hậu báo tin với Công an huyện, điều động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ công an cùng hơn 100 người dân, Đoàn thanh niên xã Quỳnh Hậu truy tìm vây bắt. Đối tượng được đưa về nhà tạm giam. Ảnh: Tân Bảo Do bị bao vây nhiều phía, đối tượng vô cùng hoảng hốt nên đã nhảy xuống cánh đồng trồng cây dọc mùng ở xóm 8, xã Quỳnh Hậu (gần Quốc lộ 1A) để trốn thì bị lực lượng công an tóm gọn.



Ngay trong đêm, đối tượng Nhạc được cơ quan Cảnh sát Công an Quỳnh Lưu đưa về nhà tạm giữ để xử lý theo pháp luật./.