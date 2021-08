Bắt được đối tượng liên quan đến vụ trọng án lúc rạng sáng ở Quế Phong (Nghệ An)

Theo nguồn tin riêng của Báo Nghệ An, vào đầu giờ chiều nay 8/8, Phòng PC02 Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Quế Phong, Quỳ Châu đã bắt được đối tượng Lang Kim Thế Vinh khi đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Quỳ Châu.



Trước đó, như Báo Nghệ An đã thông tin: Vào rạng sáng 8/8, tại khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong đã xảy ra một vụ trọng án.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, một nam thanh niên vào nhà anh V.Đ.M ở khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, sau đó lên phòng ngủ ở tầng 2 dùng dao đâm liên tiếp vào con gái anh M tên là V.N.A (SN 2004); rồi đâm tiếp vợ anh M là chị A.T.Đ (SN 1985), khiến cả 2 nguy kịch.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CACC Qua xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong xác định đối tượng có liên quan là Lang Kim Thế Vinh (SN 2004) trú tại khối Bắc Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.



Đối tượng Lang Kim Thế Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Hiện, đối tượng đã được đưa về Công an huyện Quế Phong để phục vụ công tác điều tra xử lý.