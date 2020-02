Bắt được kẻ cầm lựu đạn, súng cố thủ trong nhà ở trung tâm Sài Gòn

Nguồn thông tin chiều nay cho hay, lực lượng Công an đã bắt giữ được nghi can Trần Duy Chinh (SN 1971, quê Nam Định, ngụ Q.10), đối tượng cầm lựu đạn, súng cố thủ trong căn nhà nằm trong hẻm tại đường Lý Thái Tổ, Q.10, TP.HCM.

Nghi can Trần Duy Chinh là đối tượng hình sự của Công an tỉnh Nam Định.

Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng Chinh có thực hiện vụ cướp xe máy của người dân ở huyện Định Quán, Đồng Nai nên bị lực lượng Công an truy bắt. Quá trình này, Chinh có nổ súng đối với lực lượng công an.

Đến huyện Tân Phú, Đồng Nai, Công an phát hiện dấu vết, tiến hành bao vây thì đối tượng Chinh tiếp tục nổ súng về phía Công an nhưng không ai bị trúng đạn. Công an có nổ nhiều phát súng để trấn áp và bắt giữ được Chinh.

Hiện Công an đang di lý Chinh về Công an Q.10 để phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, Công an TP.HCM cũng thông tin chi tiết về vụ việc có liên quan đến đối tượng Trần Duy Chinh. Đây là đối tượng hình sự của Công an tỉnh Nam Định, từng có nhiều tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Căn nhà nơi đối tượng Chinh có vũ khí và cố thủ bên trong.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết), Công an P.9, Q.10 nhận tin báo của quần chúng về việc có đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy trước nhà số 289 Lý Thái Tổ, nên cử 2 cán bộ xuống hiện trường.

Khi lực lượng công an vừa có mặt thì phát hiện người đàn ông nghi vấn, sau này xác định là đối tượng Chinh, nên yêu cầu kiểm tra hành chính, giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, Chinh không chấp hành theo yêu cầu mà bất ngờ rút từ trong người ra 1 vật nghi là súng để đe dọa, rồi chạy vào căn nhà trong hẻm ở số 289/1 để ẩn náu.

Do nghi vấn đối tượng có vũ khí nguy hiểm nên để đảm bảo an toàn, lực lượng Công an P.9 và Công an Q.10 tiến hành phong tỏa 1 đoạn đường Lý Thái Tổ; đồng thời cấp báo cho Công an TP.HCM.

Công an phong tỏa 1 đoạn đường Lý Thái Tổ, Q10 từ chiều 30 đến sáng 31/1.

Lực lượng Công an tiến hành bao vây căn nhà, được xác định là nhà của mẹ ruột Chinh, đồng thời tiếp cận thuyết phục nhưng Chinh vẫn cố thủ bên trong. 22h đêm, Công an tiến hành cắt điện ngôi nhà nhưng đối tượng Chinh vẫn im lìm bên trong.

Mãi đến sáng 31/1, Công an tiến hành đột kích vào nhà, nhưng không phát hiện thấy bóng dáng của Chinh. Khi khám xét ngôi nhà, có thu giữ nhiều hung khí, vũ khí như: súng hơi bắn đạn bi, hộp tiếp đạn súng ngắn, 13 viên đạn, nhiều dao, mã tấu, nỏ để sử dụng ma túy đá, búa, kìm, 3 BKS xe máy của các tỉnh thành, một số giấy tờ…

Ngoài ra, Công an còn thu giữ túi vải màu đen chứa bình ắc-quy có nối dây ra ngoài và nhiều dây dẫn nghi là quả nổ tự chế.

Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, có tàng trữ hung khí, vũ khí nhằm mục đích phạm tội nên cơ quan Công an tổ chức truy bắt. Khi lần theo dấu vết, đến sáng 2/2 Công an phát hiện, tiến hành nổ súng trấn áp, bắt giữ được đối tượng Chinh ở tận Đồng Nai.