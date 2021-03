Bắt gã đàn ông 60 tuổi từng gây ra 15 vụ trộm

Chiều 30/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết sáng cùng ngày, đơn vị chủ trì, phối hợp Công an thị trấn Quán Hành, Công an xã Nghi Hoa phá thành công chuyên án, bắt giữ Phan Văn Tâm (SN 1961), trú tại xóm 8, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phan Văn Tâm bị bắt giữ. Ảnh: Nhật Tuấn Trước đó, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các huyện, thị lân cận như: Diễn Châu, Cửa Lò… thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm tài sản trong nhà dân. Các đối tượng thường hoạt động lưu động từ địa bàn này sang địa bàn khác, bất kỳ thời gian nào khi thấy gia đình hoặc các ki ốt, cửa hàng nào sơ hở thì liền tìm cách đột nhập vào để thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản”. Điển hình, tối ngày 24/3, chị Trần Thị Huệ trú tại khối 6, thị trấn Quán Hành bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm 1 chiếc điện thoại Iphone 12Pro Max trị giá khoảng 30 triệu đồng. Cùng tối đó trên địa bàn xã Nghi Hoa, nhà anh Đặng Văn Tâm bị kẻ gian lẻn vào lấy trộm 1 chiếc ví bên trong có 3 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân, 2 chiếc điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng.



Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã giao cho đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy phối hợp các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn xác lập chuyên án Trộm cắp tài sản để đấu tranh, bắt giữ đối tượng gây án.

Sau một thời gian kiên trì nghiên cứu quy luật hoạt động của đối tượng, áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, chia làm các tổ xác minh nhiều địa bàn khác nhau, Ban chuyên án dựng lên đối tượng Phan Văn Tâm, trú tại xóm 8 xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu.

Vào khoảng 8 giờ ngày 30/3, khi Tâm đang lang thang tại thị trấn Quán Hành để trộm cắp thì bị Ban chuyên án bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay; số tiền hơn 10 triệu đồng và các vật chứng khác có liên quan đến các vụ án.

Tại cơ quan CSĐT, bước đầu Phan Văn Tâm khai nhận: từ tháng 1/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã gây ra hơn 15 vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân trên địa bàn huyện Nghi Lộc, TX Cửa Lò và huyện Diễn Châu. Tổng trị giá tài sản các vụ trộm này trên 100 triệu đồng.

Đối tượng hoạt động trộm cắp lưu động, có 11 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản./.