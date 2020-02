Bắt gã 'lừa trâu' từ Nghệ An vào Tây Nguyên trốn nã

Ngày 29/2, Công an huyện Tân Kỳ cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phạm Đình Sơn (SN 1970) trú tại xóm 3 (nay là xóm Nguyễn Trãi), xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” .

Cụ thể, năm 2014, Phạm Đình Sơn có mượn của anh Trần Văn Quý (SN 1972) trú tại xóm 11 (nay là xóm Tân Hòa), xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ một con trâu về kéo cày làm mùa vụ.

Nhưng sau đó, Sơn đã bán gán nợ con trâu của anh Quý cho anh Nguyễn Hữu Công ở Anh Sơn với giá 34 triệu đồng. Khi biết được việc Phạm Đình Sơn chiếm đoạt con trâu của mình rồi đem bán kiếm lời, anh Trần Văn Quý đã gửi đơn tố cáo lên Công an huyện Tân Kỳ.

Tuy nhiên, khi biết được anh Quý tố cáo mình, Phạm Đình Sơn đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Đình Sơn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời ra Quyết định truy nã đối với bị can Phạm Đình Sơn.

Các đối tượng trốn nã. Ảnh: Minh Tâm Đầu tháng 11/2019, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã xác định được chính xác Phạm Đình Sơn đang sinh sống và làm rẫy cà phê, trồng hồ tiêu tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Công an huyện Tân Kỳ cùng Công an tỉnh Đắk Nông triển khai lực lượng tiến hành theo dõi, mật phục xung quanh nhà ở của đối tượng chờ thời cơ thích hợp bắt giữ. Kiên trì mật phục suốt nhiều tiếng đồng hồ, đến khi trời đã sẩm tối, các trinh sát phát hiện bóng dáng Sơn đang đi bộ từ ngõ vào cổng nhà. Sau khi xác định chính xác đây là đối tượng truy nã cần tìm, các tổ trinh sát lập tức ập vào khống chế, bắt giữ trước sự ngỡ ngàng, không kịp phản ứng của Sơn. Ngay sau đó, đối tượng bị dẫn giải về Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.



Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ, Sơn đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.Qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận đã gây ra 4 vụ chiếm đoạt trâu, bò của người dân trên địa bàn các huyện Tân Kỳ và Anh Sơn trong 2 năm 2013 - 2014 với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng.

Dịp này, Công an huyện Tân Kỳ cũng đã vận động ra đầu thú thành công đối tượng Nguyễn Trung Chín (SN 1986) trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, trốn truy nã từ năm 2012 về tội cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đây chính là đối tượng cầm đầu cùng đồng bọn gây ra vụ cướp tài sản tại lán khai thác quặng của Công ty TNHH Phú Hùng có địa chỉ tại xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ vào tối 31/7/2012. Nhóm đối tượng này đã dùng dao đập phá một số đồ đạc trong lán, rồi cướp 9 bì quặng có tổng giá trị 63 triệu đồng. Các đối tượng khác trong nhóm đều đã bị bắt giữ và xử lý, riêng Nguyễn Trung Chính bỏ trốn khỏi địa phương và lang thang khắp các tỉnh thành phía Nam kiếm sống.

Với quyết tâm khép lại hồ sơ vụ án, các trinh sát vừa truy tìm tung tích đối tượng vừa kiên trì vận động, thuyết phục gia đình hợp tác đưa Chín ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 1/2/2020, Chín đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện đầu thú, chấm dứt 8 năm sống lang bạt nay đây mai đó để trả giá và từng bước làm lại cuộc đời.