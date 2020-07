Bắt gã nghịện ma mãnh mang 1,5 kg ma túy đá, 3.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về bán lẻ

Đối tượng Lê Khánh Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thảo Nguyên

Ngày 4/7, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) phá vụ án buôn bán ma túy số lượng lớn, bắt giữ đối tượng Lê Khánh Linh (SN 1990), trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu khi gã đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành, khoảng thời gian đầu tháng 6/2020, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam bán lại cho các đối tượng trong nước do Lê Khánh Linh cầm đầu. Đây là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng có nhiều tiền án, rất ma mãnh trong hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.