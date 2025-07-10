Thứ Ba, 7/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Bắt giam 2 đối tượng sản xuất nước uống giả các thương hiệu nổi tiếng

Đức Mừng 07/10/2025 06:03

Tối 6/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Văn Mỹ (SN 1986, ngụ xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) và Dương Đức Tài (SN 1988, ngụ phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 14h30' ngày 1/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ Mỹ và Tài sản xuất, buôn bán hàng giả là nước uống đóng bình (loại 18,5l – 20l) giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

bat1.jpg -0
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt các đối tượng.

Cụ thể, các đối tượng mua các bình nước chính hãng loại 18,5l – 20l của các thương hiệu nổi tiếng, bơm nước máy sinh hoạt hoặc mua các loại nước uống có giá thấp hơn vào vỏ bình. Sau đó, các đối tượng vào mạng internet đặt mua các màng co, tem nhãn giống chính hãng, rồi bán với giá 38.000 – 40.000 đồng/bình cho các tiệm tạp hóa.

bat2.jpg -0
Các đối tượng bị bắt giữ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân không sử dụng nước uống đóng bình giả mạo, các loại nước không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào về sản phẩm giả mạo hoặc cơ sở kinh doanh đáng ngờ, người dân cần cung cấp thông tin và tố giác ngay lập tức đến cơ quan Công an tại địa phương để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-giam-hai-doi-tuong-san-xuat-nuoc-uong-gia-cac-thuong-hieu-noi-tieng-i783776/
Copy Link
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-giam-hai-doi-tuong-san-xuat-nuoc-uong-gia-cac-thuong-hieu-noi-tieng-i783776/

Bài liên quan

Đọc tiếp

Infographic: Điểm danh những thương hiệu sữa trong đường dây sản xuất hàng giả

Infographic: Điểm danh những thương hiệu sữa trong đường dây sản xuất hàng giả

Đọc tiếp

Infographic: Điểm danh những thương hiệu sữa trong đường dây sản xuất hàng giả

Infographic: Điểm danh những thương hiệu sữa trong đường dây sản xuất hàng giả

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Bắt giam 2 đối tượng sản xuất nước uống giả các thương hiệu nổi tiếng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO