Pháp luật Bắt giam 2 đối tượng sản xuất nước uống giả các thương hiệu nổi tiếng Tối 6/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Văn Mỹ (SN 1986, ngụ xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) và Dương Đức Tài (SN 1988, ngụ phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 14h30' ngày 1/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ Mỹ và Tài sản xuất, buôn bán hàng giả là nước uống đóng bình (loại 18,5l – 20l) giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt các đối tượng.

Cụ thể, các đối tượng mua các bình nước chính hãng loại 18,5l – 20l của các thương hiệu nổi tiếng, bơm nước máy sinh hoạt hoặc mua các loại nước uống có giá thấp hơn vào vỏ bình. Sau đó, các đối tượng vào mạng internet đặt mua các màng co, tem nhãn giống chính hãng, rồi bán với giá 38.000 – 40.000 đồng/bình cho các tiệm tạp hóa.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân không sử dụng nước uống đóng bình giả mạo, các loại nước không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào về sản phẩm giả mạo hoặc cơ sở kinh doanh đáng ngờ, người dân cần cung cấp thông tin và tố giác ngay lập tức đến cơ quan Công an tại địa phương để kịp thời ngăn chặn và xử lý.