Bắt giam cán bộ địa chính lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nghị (37 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 9/2021 đến nay, Nguyễn Hữu Nghị công tác tại UBND xã Phú Thạnh, sau đó được luân chuyển đến UBND xã Phú Lâm (huyện Phú Tân) với chức danh công chức Địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường.

Nguyễn Hữu Nghị tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Quá trình công tác tại 2 xã trên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Nghị đã nhận tiền, bảo lãnh làm cấp mới, sang tên và chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân.

Tuy nhiên, Nghị chỉ thực hiện một phần hoặc không thực hiện làm theo nội dung đã thỏa thuận, qua đó chiếm đoạt của 16 người dân với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Hành vi của Nghị sau đó bị người dân tố cáo đến cơ quan công an.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra, làm rõ.