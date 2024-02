Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động

(Baonghean.vn) - Ngày 30/1, Công an thị xã Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Quang (SN 1999), trú tại xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".