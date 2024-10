Pháp luật Bắt giam đối tượng tàng trữ đạn Ngày 30/10, Cơ quan Công an đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thiên Trung (SN 2002) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, từ tin báo của người dân, Công an xã Tân Tiến đã kiểm tra hành chính nơi ở của Hồ Thiên Trung, phát hiện 101 vỏ đạn bằng kim loại và 10 viên đạn chưa qua sử dụng, một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma tuý. Công an xã Tân Tiến đã lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Hồ Thiên Trung và những viên đạn là vũ khí quân dụng.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú đã trưng cầu giám định đối với 10 viên đạn chưa qua sử dụng. Qua đó xác định, trong 10 viên có 7 viên đạn là vũ khí quân dụng.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước có đủ căn cứ xác định bị can Hồ Thiên Trung (ngụ tại ấp An Hoà, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) có hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khíquân dụng”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định.