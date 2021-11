Bắt giam nữ hiệu trưởng vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, ngày 13/11, căn cứ phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Lê Chân đã khởi tố bị can, tiến hành bắt giữ bà Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Huế - Thủ quỹ, Trường THCS Ngô Quyền.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương và bà Nguyễn Thị Huế bị khởi tố, bắt giữ để điều tra tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 19/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường THCS Ngô Quyền.

Ảnh minh họa. Theo tài liệu thanh tra UBND quận Lê Chân, nhiều giáo viên trong trường đã viết đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền có dấu hiệu vi phạm trong nhiều khoản thu chi của nhà trường như kêu gọi phụ huynh học sinh đóng tiền học nghề, quỹ cha mẹ học sinh, tiền nước uống, vệ sinh; một số phụ huynh phải đóng tiền trái tuyến để ngoài sổ sách trái quy định; có hành vi mạt sát giáo viên, vi phạm quyền dân chủ trong nhà trường…



Trong bản giải trình, bà Nguyễn Thị Thu Hương cho rằng, việc quyết định thu, mức thu đều có biên bản họp cấp ủy, họp hội đồng, biên bản họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường; các khoản thu này là khoản thu theo thỏa thuận, ủng hộ tự nguyện từ phụ huynh học sinh.