Bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ miền núi về thành phố Vinh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công an thành phố Vinh vừa phối hợp Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong về TP. Vinh, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ hơn 6.000 viên ma túy và một số tang vật liên quan khác.

Đầu tháng 4 năm 2024, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên huyện, do những đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự về hình sự, ma túy cầm đầu, tham gia.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Chúng thường xuyên thay đổi cách thức hoạt động, tập kết ma túy ở nhiều địa điểm khác nhau rồi chia nhỏ, sau đó bán cho người sử dụng, thu lời bất chính.

4 đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Tuấn, Mai Văn Thanh và Võ Thị Thanh. Ảnh: Phạm Thuỷ - Minh Khôi

Điều hành hoạt động của đường dây này là Phan Trung Hưng (SN 1971), trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh – đối tượng đã “cõng” trên mình 6 tiền án về ma túy, mới mãn hạn tù vào cuối năm 2023.

Giúp sức đắc lực cho Hưng có Võ Thị Thanh (SN 1982), trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh – đối tượng có 4 tiền án về ma túy và Trần Trung Hiếu (SN 1992), trú tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh – đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Ngoài ra, Phan Trung Hưng còn thu nạp nhiều đối tượng làm mắt xích quan trọng vào đường dây của mình.

Trước tình hình đó, Công an thành phố Vinh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án với quyết tâm sớm triệt xóa đường dây ma túy này. Ban Chuyên án đã chỉ đạo, giao Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an một số phường, xã đấu tranh, bắt giữ các đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ tiến tới triệt xóa cả đường dây.

Trong vòng 2 tuần (từ ngày 15/4 đến 28/4/2024), Ban Chuyên án đã tiến hành bắt giữ liên tiếp 9 đối tượng, gồm: Nguyễn Đức Dũng (SN 1993), Nguyễn Anh Ngọc (SN 1976), cùng trú tại phường Hưng Dũng; Lê Anh Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1982), cùng trú tại phường Trung Đô; Trần Mạnh Hà (SN 1983), Vương Thành Lê (SN 1980), cùng trú tại phường Hưng Bình; Nguyễn Quang Vinh (SN 1978), trú tại phường Hưng Dũng; Trần Trung Hiếu (SN 1992), trú tại phường Đông Vĩnh và Võ Thị Thanh (SN 1982), trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh. Thu giữ hơn 200 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan khác.

Tang vật vụ án. Ảnh: Phạm Thuỷ

Sau khi những “trợ thủ đắc lực” của mình bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, Phan Trung Hưng với bản tính liều lĩnh, lì lợm vẫn không hối cải mà tiếp tục sa lầy vào con đường phạm tội.

Hưng móc nối, cấu kết với đối tượng khác để tiếp tục “vận hành” đường dây của mình. Trong đó, có Mai Văn Thanh (SN 1992), trú tại xóm 3, xã Nghi Phú - đối tượng từng có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" làm “chân rết” cho Hưng. Quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu, Ban Chuyên án xác định được chân dung của ông trùm đứng sau, chuyên cung cấp nguồn “hàng” cho Hưng - đó chính là Già Xìa Chơ (thường gọi là Già Chơ, SN 1969), trú tại bản Hùa Xái, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

2 đối tượng cầm đầu Phan Trung Hưng và Già Xìa Chơ. Ảnh: Phạm Thuỷ - Minh Khôi

Đầu tháng 5/2024, khi nguồn “hàng” có sẵn đã cạn, trong khi các đầu mối ráo riết hỏi đặt “hàng” nên Hưng nhanh chóng kết nối với Già Xìa Chơ đặt mua ma túy với số lượng lớn.

Từng chấp hành án phạt tù nên Phan Trung Hưng thể hiện bản tính cáo già trong các cuộc giao dịch. Sau khi trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá cả, thời gian giao dịch, Hưng chỉ đạo đàn em thực hiện các bước tiếp theo mà không trực tiếp xuất hiện.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, song cán bộ, chiến sĩ tham gia Ban Chuyên án vẫn kiên trì triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chờ thời cơ chín muồi để phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án nhận được nguồn tin, Phan Trung Hưng chỉ đạo Mai Văn Thanh lên xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để mua lượng ma túy lớn đưa về thành phố Vinh. Xác định thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án đã họp bàn, lên kế hoạch để đối phó với các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm mục tiêu: vừa bắt giữ thành công đối tượng và vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án.

Vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 8/5/2024, tại khu vực Quốc lộ 48 đoạn đi qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu, Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp) tổ chức lực lượng chốt chặn, bắt giữ thành công đối tượng Mai Văn Thanh, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 ô tô và một số tang vật khác.

Với quyết tâm không để đối tượng cầm đầu trong đường dây chạy trốn, ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tổ công tác 373 Công an thành phố Vinh và Công an phường Quang Trung cũng đã bắt giữ thành công đối tượng Phan Trung Hưng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy khi đối tượng đang lẩn trốn và cố thủ tại căn hộ thuộc chung cư CT3A (phường Quang Trung, thành phố Vinh).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưng, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án.

Đối tượng Già Xìa Chơ tại cơ quan Công an. Ảnh: Minh Khôi

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, vào khoảng 15 giờ ngày 14/5/2024, tại địa bàn xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Công an thành phố Vinh phối hợp Công an huyện Quế Phong bắt giữ thành công Già Xìa Chơ, thu giữ 0,1 gam hêrôin và 10 viên ma tuý tổng hợp cùng các vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy".